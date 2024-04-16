Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время визита в Китай попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины.

Об этом глава правительства ФРГ сообщил в X (ранее Twitter), пишет ТАСС. Шольц находится с официальным визитом в Китае 13-16 апреля.

Ранее китайский лидер намекнул на отношение к швейцарской мирной конференции по Украине, которая, предположительно, пройдет в июне.

"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - заявил Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине, слова председателя КНР приводит Центральное телевидение Китая.

При этом Си Цзиньпин также добавил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.