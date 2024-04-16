Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Твери арестовал местного жителя по фамилии Ашуров, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, сообщается на сайте суда.

Свою вину мужчина признал. Отмечается, что у обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина России.

Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором скрылись террористы.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Исроила Исломова и его сыновей — Аминчона и Диловара, выходцев из Таджикистана с гражданством РФ. Им вменяется пособничество террористам. Следствие считает, что Исломов и два его сына были осведомлены о намерениях террористов. "Коммерсантъ" сообщал, что братья Исломовы собирали информацию для террористов и обеспечили их транспортом, а также поселили у себя и возили их.