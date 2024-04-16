В Новоуральске в пожаре погиб 7-летний мальчик. Прокуратура организовала проверку

В ЗАТО Новоуральск произошел пожар, в результате которого погиб 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 15 апреля в доме по ул. Центральная на территории СНТ "Восход-2". Выяснилось, что при эксплуатации бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, что привело к пожару внутри указанного дома.

Только при тушении было обнаружено тело мальчика 2016 г.р., проживавшего в доме вместе с матерью, братьями и сестрой. В ведомстве сообщили, что на учете в органах системы профилактики семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.