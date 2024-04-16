Глава МЧС проверил, как в Кургане укрепляют дамбу на Тоболе

Глава МЧС России Александр Куренков проверил укрепление дамбы в Кургане на реке Тобол. Уже возведено более 17 км защитной насыпи. В берегоукрепительных работах ежедневно участвует до 4 тыс. человек.

"Все друг другу стараются помочь. Волонтеры, жители города и соседних регионов – все службы работают днем и ночью. По-другому в нашей стране и быть не может", - сказал Александр Куренков.

В городе и районах, попадающих в зону возможного подтопления, проводится эвакуация.

"Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание – маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам", - цитирует Куренкова пресс-служба МЧС России.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что направлена очередная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления для эвакуации с правобережья Кургана.

"Земляки, просьба выполнять все их требования. Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий", - написал Шумков в своем telegram-канале.