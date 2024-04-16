В Тюменской области затопило региональную трассу: движение перекрыто

Инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку.

Дорога перекрыта с 13.00 из-за выхода воды на проезжую часть.

В Тюменской области из-за паводка перекрыли движение транспорта на региональной трассе Ильинка - Афонькино - Усово - Сладково в Казанском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД России по Тюменской области.



