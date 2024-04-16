На кладбищах Екатеринбурга расширят участки захоронений и запретят кататься на самокатах

По кладбищам Екатеринбурга могут запретить кататься на самокатах. Об этом во время заседания комиссии гордумы заявил начальник МКУ "Служба городских кладбищ" Константин Калашников.

Согласно новому порядку работы и содержания кладбищ и крематориев в уральской столице, который представил Калашников, запрещено передвигаться на самокатах и других одноколесных средствах. Запрет не распространяется на средства передвижения граждан с ограниченными возможностями.

Помимо этого, к предоставляемым земельным участкам теперь могут предъявляться новые требования. Например, появится возможность приобрести землю размером 2 кв.м. для родственного захоронения, но только при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Более того, в случае кремации, урну также можно захоронить на ранее приобретенном участке без необходимости искать новый.

Также будет дополнительно введен вид объекта похоронного назначения, предназначенный для придания тел умерших огню. Теперь, помимо крематориев, эту услугу будут оказывать и в кремационных блоках.

Эти темы поднимут на следующем заседании гордумы Екатеринбурга.