Голышев из "Автомобилиста" признан лучшим нападающим полуфиналов Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков полуфинальных серий нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Среди них оказался представитель екатеринбургского "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, лучшим вратарем признан Даниил Исаев из ярославского "Локомотива", одержавший четыре победы в четырех матчах, в том числе одну на ноль. Лучшим защитником стал Мартин Гернат ("Локомотив"), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах с показателем полезности +3.

Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев из екатеринбургского "Автомобилиста", набравший 11 (4+7) очков в семи матчах с показателем полезности +4. Наконец, лучшим новичком стал Роман Канцеров из магнитогорского "Металлурга", набравший 5 (1+4) очков в семи матчах с показателем полезности +2.

Напомним, накануне "Автомобилист" завершил борьбу за Кубок Гагарина, но впервые в своей истории выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ. Команда Николая Заварухина уступила в решающем матче полуфинальной серии против "Металлурга", который в финале сыграет с "Локомотивом".