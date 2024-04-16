Покушения на Шария курировал Буданов*

Установлены обстоятельства покушения на живущего в Испании украинского блогера Анатолия Шария.

Непосредственным куратором операции против Шария был руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Управление хотело физически устранить Шария, а ответственность переложить на Россию, сообщает источник РИА Новости.

В марте Шарий, заявляя о нападении, сообщил, что "силовики Испании (где он сейчас живет) получили информацию о подготовке покушения" менее недели назад, им якобы были известны лица и фамилии нападавших.

* Внесен в список террористов и экстремистов