Избирательная кампания Беглова началась с кровавой пятницы «Довлатова»

Транспортная реформа, навязанная петербуржцам командой Александра Беглова, привела к шокирующему ДТП и заставила действующего губернатора города отреагировать на наезд общественного транспорта на пешеходов. Это не только первый комментарий высшего должностного лица города в рамках скандальной реформы, но и фактически первое публичное выступление в новой избирательной кампании перед губернаторскими выборами в сентябре 2024 года.

Напомним: транспортная реформа началась в Петербурге 1 апреля 2022 года. Несколько недель на улицах города царил настоящий хаос из-за смены маршрутов и не достаточной информированности об этом горожан, сбоев систем оплаты люди просто-напросто не могли вовремя добраться на учебу и работу, опаздывали на экзамены в вузах, часами простаивали на остановках общественного транспорта, пытаясь выяснить, что и куда идет.

На тот момент свежее приобретение Смольного – лазурные автобусы – горели прямо на улицах, как факелы. На них пересадили водителей упраздненных маршруток без должного обучения и переквалификации, так что многочисленные аварии с участием крупного и яркого общественного транспорта петербуржцев не удивляли. Они становились мемами в сети и, к счастью, редко приводили к трагедиям. Однако неудачный опыт ничему не научил администрацию города. На многочисленные жалобы горожан, касающиеся работы общественного транспорта, Александр Беглов отвечал молчанием и баном комментаторов на своей личной официальной странице во «ВКонтакте». «Довлатов» заставил Беглова заговорить о транспорте в Петербурге.

Виновником инцидента 12 апреля в Василеостровском районе стал «умный» трамвай «Довлатов», оснащенный многоступенчатой системой безопасности и закупленный Смольным за 209 млн рублей в рамках все той же транспортной реформы. Деньги на закупку выделены из бюджета Петербурга.

Трагедия произошла днем близ станции метро «Приморская» на пересечении Наличной улицы с улицей Одоевского и Новосмоленской набережной: несколько человек пострадали, одна женщина — серьезно. У 45-летней петербурженки черепно-мозговая травма. В тяжелом состоянии ее доставили в Мариинскую больницу. Еще двоих пострадавших мужчин (22 и 42 лет) в состоянии средней тяжести увезли в Елизаветинскую. Все они просто переходили улицу на зеленый сигнал светофора и никак не могли ожидать, что трамвай въедет в толпу на скорости. У нового и «умного» трамвая отказали тормоза.

По информации «Горэлектротранса», «Довлатов» проходил обкатку, однако на нем почему-то не была включена система, которая позволяет распознавать препятствие на путях и останавливать трамвай автоматически. Она есть на всех новых вагонах ГЭТ. Помимо вагоновожатого в вагоне находились представители завода, делавшего трамвай.

Новые трамваи, получившие имена «Довлатов» и «Достоевский» поставляет в Петербург завод «Уралтрансмаш». Каждый из них обходится городскому бюджету в 209 млн и 240 млн рублей соответственно. Всего в Северную столицу должны быть доставлены более 70 подобных трамваев.

Сейчас по факту ДТП 12 апреля проводится проверка, дело взяла на контроль прокуратура Петербурга. На случившееся отреагировал и лично Беглов. Повторим: это произошло впервые с момента начала транспортной реформы, увы, богатой на дорожные происшествия. Губернатор Петербурга пообещал разобраться в причине наезда трамвая на пешеходов и выплатить пострадавшим компенсации.

Эксперты предполагают, что нарушение «режима тишины» связано с началом избирательной кампании Беглова, решившего идти на второй губернаторский срок. Кстати, решение скорее всего принято без согласования президента Владимира Путина. Об этом сообщал телеграм-канал «BRIEF» со ссылкой на окружение губернатора.

По словам источников в Смольном, Беглов не раз упоминал свой второй срок как состоявшийся факт не только перед своей командой, но и перед представителями бизнес-сообщества. Однако, кроме его собственных слов, других подтверждений сему факту ни эксперты, ни политики, ни журналисты не находят. И последний инцидент с трамваем вряд ли добавит «баллов» губернатору Беглову в глазах федерального центра.

Очередное ДТП с участием новейшего, распиаренного и «умного» общественного транспорта в Петербурге – это не просто авария, которые, к сожалению, случаются на улицах крупных городов. Это квинтэссенция провала всей транспортной реформы Смольного. Последняя капля. И если Беглов планирует переизбраться, то ему придется объяснить петербуржцам, почему транспортная реформа провалилась. Почему новый общественный транспорт, закупаемый городом за огромные деньги, стал опасным для пассажиров и пешеходов. И где, наконец, новые станции метро – тоже. Обещания разобраться в причине наезда и выплатит компенсации явно недостаточно.