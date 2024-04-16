Глава Бурятии: В регионе затопило около 600 приусадебных участков
В Бурятии в результате паводка затопило около 600 приусадебных участков, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
"В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах", - написал он Telegram-канале.
Специалисты продолжают подрывать лед и отчищать русло реки Селенга, в том числе в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово.
В МЧС сообщили, что наблюдается выход воды реки Селенги в СНТ "Колос" Прибайкальского района - подтоплено 450 участков. В СНТ Железнодорожник подтоплено 90 участков. Эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей.
15 апреля в Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков из-за затора на реке.