Глава Бурятии: В регионе затопило около 600 приусадебных участков

В Бурятии в результате паводка затопило около 600 приусадебных участков, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

"В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах", - написал он Telegram-канале.

Специалисты продолжают подрывать лед и отчищать русло реки Селенга, в том числе в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово.

В МЧС сообщили, что наблюдается выход воды реки Селенги в СНТ "Колос" Прибайкальского района - подтоплено 450 участков. В СНТ Железнодорожник подтоплено 90 участков. Эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей.

15 апреля в Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков из-за затора на реке.