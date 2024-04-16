16 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали ректора РГГУ не создавать центр имени Ивана Ильина

Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов отправил депутатский запрос ректору РГГУ Александру Безбородову относительно создания учебно-научного центра имени "фашиствующего философа" Ивана Ильина. Центр возглавил философ Александр Дугин.

Ранее студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) создали петицию против открытия в вузе учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина. Университет должен оставаться обителью знаний и творчества, свободного от политической конъюнктуры и пропаганды, полагают студенты РГГУ. Ректор университета Александр Безбородов заявил, что петицию опубликовала "украинская агентура", а не студенты.

"Факты из биографии и творчества Ильина подтверждают его крайне правые взгляды и откровенно профашистскую ориентацию. Использование в качестве теоретической базы трудов этого философа может крайне негативно повлиять на мировоззрение студентов. Предлагаю повнимательнее отнестись к беспокойству студенческой общественности и не спешить с увековечиванием памяти одиозных мыслителей", - написал Денис Парфенов в своем telegram-канале.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.

Могила Ивана Ильина на Старом Донском кладбище в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Денис Парфенов, Александр Дугин, Иван Ильин, РГГУ, Александр Безбородов


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Ранее 15.04.2024 14:25 Мск Студенты РГГУ выступили против создания в вузе центра имени Ивана Ильина

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