Комитет Совфеда поддержал Подносову на пост главы ВС РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству единогласно поддержал кандидатуру замглавы Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность нового председателя суда и рекомендовал палате назначить ее на этот пост.

Назначение, как ожидается, обсудят на пленарном заседании Совфеда 17 апреля, пишет ТАСС.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС России.

В конце февраля 2024 г. стало известно о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Ему было 80 лет. Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь: речь идет об онкологии. Первый заместитель председателя Петр Серков временно исполнял обязанности председателя ВС.