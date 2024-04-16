Путину снова вручили удостоверение президента России

В преддверии инаугурации Кремль посетила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, она вручила Владимиру Путину удостоверение избранного президента РФ – пятое в его карьере.

Путин же поблагодарил Памфилову за выборы. Пафилова тоже ответила словами похвалы: "Конечно, удивительны итоги этих выборов – они беспрецедентные. Я думала об этом, как раз здесь все цифры есть, Владимир Владимирович, вся статистика. Самое главное – то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор Президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию".