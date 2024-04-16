Свердловская область поучаствует в разработке туристической схемы "Большой Урал"

В разработке туристической схемы "Большой Урал" будет участвовать Свердловская область.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в макротерриторию "Большой Урал" входят Свердловская и Челябинская области, Пермский край и республика Башкортостан. Схема разрабатывается по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Разработкой долгосрочной стратегии комплексного развития занимается компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ) и многопрофильный консорциум под руководством компании Strategy Partners.

"Сейчас идет первый этап разработки туристической схемы. Мы анализируем гипотезы, оцениваем варианты, что может стать мощным импульсом для развития туризма. Комплексный подход и участие федеральных экспертов позволяет синхронизировать программы с планами развития инфраструктуры, в том числе дорожной и сервисной, а также получить синергетический эффект", - рассказала глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова (на фото).

Ожидается, что туристическая схема "Большой Урал" будет представлена в Правительство РФ в первом квартале 2025 года.

Ранее стали известны подробности создания визит-центра для туристов на уральском перевале Дятлова.