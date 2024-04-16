В Нижнем Тагиле завершили расследование об изнасиловании и убийстве 17-летней давности

Свердловские следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 20-летней девушки из Нижнего Тагила 17 лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла в сентябре 2007 года у дома по проспекту Ленина. По данным следствия, обвиняемый напал на ранее незнакомую ему девушку, изнасиловал, убил, а после похитил находившиеся при жертве ювелирные украшения и деньги.

На первоначальном этапе раскрыть данные преступления не удалось, однако следователи не оставляли попыток докопаться до правды. Были приняты все меры к обнаружению, изъятию и фиксации следов совершенных преступлений, в том числе вещественных доказательств, пригодных для проведения по ним необходимых экспертиз. Именно дополнительные молекулярно-генетические экспертизы установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине. Он и стал подозреваемым, а затем обвиняемым по делу.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.