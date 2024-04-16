Никогда не было - и вот опять: Патрушев назвал виновных в потопах в Оренбуржье и Зауралье
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причину потопов на Урале, в Сибири и Поволжье. По его мнению, "недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы привели к чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой работе есть и на северо-западе России".
В Северо-Западном федеральном округе "имеются нерешённые проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", констатировал Патрушев на совещании в Архангельске.