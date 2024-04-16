В России обрабатывается 53% отходов, утилизируется – только 13%

Доля отходов, которые в Россию направляются на обработку, с 2018 года выросла с 7% до 53%, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. При этом доля утилизируемых отходов выросла за тот же период только с 3% до 13%.

"В короткие сроки создается отрасль фактически с нуля. (На эту задачу во многих странах ушли десятилетия). Несмотря на санкционное давление удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов", - заявила Абрамченко, подводя итоги пяти лет работы Российского экологического оператора.

"Доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года. Но темпы реформы и скорость создания новых мощностей сильно отличаются от региона к региону. Тройка худших на сегодняшний день — это Дальневосточный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа", - сообщила вице-премьер.