Иностранным туристам может не хватить места в России – всё занято своими

Въездной туризм в прошлом году вырос всего на 10% и до сих пор не достиг допандемийного уровня, хотя для его развития много было сделано, в частности появились электронные визы (около 50% въездов по таким визам в прошлом году пришлось на китайцев). Въездной туризм растет значительно более низкими темпами, чем выездной и уж тем более внутренний, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко говорит, что в 2023 году выездной туризм еще проигрывал 2019-му году 20-22%. При этом динамика путешествий в такие страны как Турция, Абхазия, Армения, Грузия и страны СНГ сопоставима с ростом турпотока внутри страны.

Осауленко отметил, что в этом году операторы ждут увеличения въездного туризма, вот только внутренний турпоток растет так быстро, что не факт, что всем иностранцам "хватит мест".