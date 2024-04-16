В Екатеринбурге частный детсад заплатит за недосмотр за ребенком

В Екатеринбурге частный детский сад заплатит денежную компенсацию за недосмотр за ребенком.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в мае 2023 года екатеринбурженка Юлия оставила ребенка в частном детсаду. После дневной прогулки воспитатель увела всех ребят в садик, а двухлетнюю дочку Юлии забыла на детской площадке. Одинокого ребенка заметила местная жительница и отвела его в группу.

При этом площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть и бегают бездомные псы. Только каким-то чудом с ребенком ничего не произошло. После этого мать обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о взыскании с владелицы детсада компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей и судебных расходов в 5 тысяч рублей.

В суде представитель детсада принес Юлии извинения и заявил, что умысла причинить вред ребенку у воспитателя не было. Учитывая все обстоятельства, Верх-Исетский суд удовлетворил требования частично. С ИП – владелицы детсада – взыскана компенсация морального вреда в 32 тысячи рублей. Также ее обязали заплатить штраф в 11 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг – 5 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге собственника игровой площадки обязали выплатить компенсацию за травму девочки.