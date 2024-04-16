Контингент российских санаториев помолодел

Россияне стали больше отдыхать в санаториях. Санаторно-курортное направление в структуре внутреннего туризма в год дает прирост около 1 млн отдохнувших, в прошлом году в таких местах отдохнули 7 млн россиян, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"После ковида люди поняли, что надо беречь здоровье", - говорит эксперт. Он добавил, что отдых в санаториях часто можно частично или полностью компенсировать за счет социальных пособий, вычетов и т.д.

По сравнению с иностранными аналогами отечественные оздоровительные услуги стоят примерно в четыре раза дешевле, а по уровню – не уступают, считает Барзыкин. Он добавил, что самыми популярными в секторе санаторно-куротного отдыха направлениями являются Кавказские минеральные воды, Белокуриха на Алтае и Черноморское побережье.

И если раньше отдых в санатории традиционно считался уделом людей в возрасте 60+, то сегодня в среднем возраст отдыхающих 40+, "все хотят вкладываться в свой потенциал".