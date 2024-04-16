Краснодарский аэропорт в этом году может возобновить работу – РСТ

Работа с возможностью возобновления полетов в южные аэропорты страны ведется, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Скорее всего краснодарский аэропорт в этом году сможет восстановить работу, есть такие оптимистические планы, но все тут будет зависеть от государства. Работа других зависит от хода СВО", - сказал Барзыкин.

Он добавил, что Сочи в целом справляется с существующей нагрузкой, ситуация усложняется только в пиковые даты, логистика движения по югу страны от Сочи уже отработана.

Напомним, в прошлом году появилась информация о возможном открытии краснодарского аэропорта для полетов гражданской авиации. Даже был проведен тестовый рейс с пустым гражданским самолетом. Однако силовые ведомства не дали добро на возобновление полетов.