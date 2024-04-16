Южный Урал стал уникальной площадкой: II Всероссийский детский экологический форум соберет ребят всей страны

Сегодня состоялась церемония жеребьевки Второго Всероссийского детского экологического форума.

В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, директор Фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Алексей Текслер в приветственном слове напомнил, что в прошлом году во Всероссийском детском экологическом форуме, который прошел в Челябинске, поучаствовали более 2500 школьников из 18 регионов страны. А в 2024 году уже заявились 89 регионов России.

«Главная задача Всероссийского детского экологического форума – объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить детям навыки экокультуры, настроить на необходимость принимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. Чтобы получить заметный прогресс через 10-15 лет, нам надо уже сейчас сформировать сообщество юных экологов и поощрять их развитие, в том числе и в части научной деятельности», – сказал Алексей Текслер.

В этом году форум пройдет в два этапа. Первый — в режиме онлайн. А второй уже в очном формате в Челябинске.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Алексея Текслера за возможность проведения на площадке региона такого важного для будущего страны форума: «Уверен, что проведение детского экологического форума в Челябинске станет доброй традицией, когда дети, мечтающие связать свою жизнь с экологическими профессиями, раз в год будут съезжаться, получать новые знания, навыки и связи, знакомиться с настоящими наставниками, экспертами».

Состоявшаяся сегодня жеребьевка распределила 17 номинаций форума между 89 регионами страны, участники узнали темы для будущих проектов. В рамках подготовки к форуму регионы страны сформируют команды, которые смогут представить свои идеи на конкурс экологических проектов. А уже сильнейшие команды из 51 региона пройдут во второй этап, который и пройдет в Челябинске 17-18 октября.

Челябинской области выпала номинация «Лучший проект по сохранению растений».

Светлана Радионова в ходе состоявшейся сегодня церемонии жеребьевки заверила, что инспекторский состав Федеральной службы в сфере природопользования готов встретиться с каждым юным активистом и призвала быть креативными в создании проектов.

«Экология сегодня – это модно, интересно и востребовано. Челябинская область, наверное, является драйвером здесь по привлечение молодежи, это неслучайно - регион промышленный, регион богатый, нуждается во внимании, регион должен развиваться промышленно, но при этом оставить место для лучшей жизни своих людей на территории Челябинской области. И, конечно, губернатор тратит на это столько сил, столько времени и внимания, это говорит о том, насколько это важно», - отметил Светлана Радионова.

Татьяна Ковалева рассказала, что помимо 17 номинаций на Втором Всероссийском детском экологическом форуме будет и 18 – «народная», которая станет своеобразным призом зрительских симпатий.