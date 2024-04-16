Москва остается самым популярным городом у екатеринбуржцев на майские праздники

Самыми популярными авианаправлениями из Екатеринбурга на предстоящие майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. К такому выводу пришли эксперты сервиса путешествий "Туту".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, были проанализированы данные по покупкам билетов на период с 28 апреля по 12 мая 2024 года. В итоге доля екатеринбуржцев, вылетающих в столицу, составила 22,6%, в Санкт-Петербург – 17,8%, в Сочи – 17,6%, в Минеральные Воды – 7,2%, в Калининград – 3,6%.

В прошлом году первое место также занимала Москва, однако тогда доля пассажиров была выше на 4,7%. На втором месте год назад располагался Сочи с долей пассажиров 22,1%, на третьем – Санкт-Петербург (21,1%). При этом в прошлые майские праздники Калининград был восьмым по популярности, а сейчас поднялся на пятое место.

Напомним, что сам Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных авианаправлений по России в первом квартале 2024 года.