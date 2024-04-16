СМИ: Россию пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Россию пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, которое будет отмечаться во Франции 6 июня, передает Europe 1. По данным издания, даже если сам Владимир Путин не приедет на церемонию, российская делегация может быть представлена на мемориальных мероприятиях, причем на довольно высоком уровне.

Российский президент присутствовал на 70-летии высадки союзников в Нормандии, но на 75-летнем юбилее его уже не было. Ожидается, что приглашение российскому руководству направят через посольство России в Париже.

"Несмотря на геополитическую ситуацию, полностью обойтись без присутствия России действительно сложно, хотя СССР непосредственно не участвовал в высадке 6 июня. СССР сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны. Почти 27 миллионов советских людей погибли в боях против Германии, отмечает издание.