Зеленский: Трипольская ТЭС была уничтожена, так как Западу жаль ракет для ПВО

Трипольская ТЭС была уничтожена на прошлой неделе, так как у войск украинского режима просто уже не было ракет для комплексов ПВО. Об этом заявил Зеленский в интервью PBS.

Он сказал, что всего летело 11 ракет, первые семь боевики сбили, но следующие четыре уничтожили ТЭС.

"Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты", - сказал он.

При этом упрекнул США, что те помогли Израилю отбить иранскую ракетную атаку, а для Украины ракет им жалко. При этом Израиль не является членом НАТО. Поэтому данные отговорки не работают.

"Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – посетовал Зеленский.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра южнее Киева. С установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую и Черкасскую области.

Ранее ВС РФ вывели из строя Змиевскую ТЭС в Харьковской области. Украинский режим постоянно требует от западных стран новых поставок оружия и усиления ПВО.

Как пишет Bloomberg, последние эффективные российские удары усугубили опасения, что украинские войска близки к надлому. Положение местного режима еще никогда не было столь шатким.