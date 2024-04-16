Shot: Муж Блиновской занимается сборкой беспилотников в зоне СВО

По данным Telegram-канала, муж королевы марафонов в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.

Также Shot стало известно, что перед отправкой в зону боевых действий Блиновский вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии.

Как сообщил каналу источник в окружении семьи, уход мужа Блиновской в зону СВО может помочь ей выйти из СИЗО. Защита, вероятнее всего, использует это, чтобы вернуть Блиновскую под домашний арест, так как сейчас четверо детей остались без обоих родителей, их воспитанием занимаются бабушка и дедушка.

Напомним, Блиновская с апреля 2023 года находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.

Ранее стало известно, что Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов. Сообщалось, что в рамках уголовного дела арестован 21 объект недвижимости, денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта.