16 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге предложили решить проблему неубранных улиц привлечением студентов к труду

Проблема с ручной уборкой улиц в Екатеринбурге стоит остро из-за нехватки кадров. Решить ее можно с помощью студентов, заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова. По ее словам, работающих с техникой сотрудников вполне достаточно, особенно после зимнего сезона и уменьшения нагрузки. Однако с приходом лета ощущается потребность в работниках, готовый убирать мусор вручную там, докуда техника не доберется.

"Стараемся ресурсы использовать более оптимально: изменяем режим работы - смену в 8 часов меняем на 11. Стараемся, но, тем не менее, человеческий потенциал ограничен. К сожалению дорожных рабочих порядка 60 человек не хватает. Есть возможность привлекать студентов, которые готовы откликаться на такую работу. Есть люди, которые работают посменно и могут в свободное время организовать себе дополнительный приработок. Поэтому здесь различных вариантов много, здесь уже зависит от руководителей этих предприятий", - рассказала Благодаткова.

Она также пояснила, что к дефициту кадров вопрос оплаты труда не приводил. Более того, такие умозаключения нелогичны, ведь с организациями, предоставляющими рабочую силу, изначально оговаривалась конкретная сумма.

"Денежный ресурс ни при чем, потому что заключены все муниципальные контракты, все организации видели сумму средств и сами снижали сумму на аукционе, ведь победит тот, кто предложит самую низку стоимость. Финансовые средства закладывались еще в прошлом году, своевременно заключены муниципальные контракты. Здесь остался только вопрос самоорганизации", - отметила глава комитета благоустройства.

А вот с какой проблемой сейчас действительно не удается справиться, так это с недобросовестными хозяевами животных, которые выгуливают своих питомцев в неположенных местах. Результатом становятся фекалии четвероногих, которые коммунальщикам приходится убирать опять же вручную. Штрафовать или даже ловить таких граждан довольно трудно. Поймать нарушителя может только полицейский, но даже он пока не уполномочен штрафовать за выгул домашнего животного в неположенном месте.

Теги: Екатеринбург, студент, уборка, улица, рабочий


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