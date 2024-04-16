В России минимальный оклад могут прировнять к МРОТ

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму сегодня фракцией "Справедливая Россия – За правду", пишут "Известия". В документе говорится, что сегодня на большинстве предприятий и организаций страны размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда. Это связано с тем, что утратила силу ч. 4 ст. 133 ТК РФ, согласно которой размеры тарифных ставок, окладов, а также базовых окладов не могли быть ниже МРОТ.

Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 г. во время послания Федеральному собранию сообщил, что с 2020 г. МРОТ вырос в полтора раза, с 12 до 19 тыс. руб. К 2030 г. он должен вырасти до 35 тыс. руб., что отразится на пособиях, зарплатах в бюджетной сфере, уточнил президент.