Минпрос признал, что "Моя школа" и "Сферум" добровольны

Министерство просвещения РФ признало, что использование ФГИС "Моя школа" и "Сферума" не является обязательным в обучении. Письмо ведомства об этом опубликовано в системе "Гарант".

Отмечается, что в рамках цифровизации образования ключевой информационной системой является ФГИС "Моя школа". Регистрация в ней осуществляется на добровольной основе. То же самое касается "Сферума". Он предназначен прежде всего для получения сообщений, мгновенных уведомлений, организации звонков и групповых аудио- и видеозвонков, для проведения уроков и родительских собраний и пр. Эта цифровая платформа тоже "не является обязательной к использованию в образовательном процессе, так как выступает в качестве вспомогательного инструмента взаимодействия учителей и обучающихся".

При этом родители периодически жалуются на принуждение детей к регистрации в этих цифровых системах. А Родительская палата назвала "Сферум" "отечественным порнхабом" с обучающим и верифицированным контентом, так как в веб-версии ВК-мессенджера, который является неотъемлемой частью "Сферума", в основном профиле теперь стал доступен весь контент ВК, в том числе вся порнография, которая лишь маркируется 18+.