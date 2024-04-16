Суд отложил рассмотрение ходатайств об обеспечительных мерах по иску к "Макфе"

В Челябинске суд отложил рассмотрение ходатайств ответчиков об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства.

Заседание отложено до 23 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Основное судебное заседание по делу назначено на 6 мая.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы". Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону, они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.