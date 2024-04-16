Главой Березовского района Югры станет участник СВО

Главой Березовского района станет участник СВО Руслан Александров. Он подал документы, прошел необходимые тестирования и по их итогам состоялось собеседование с губернатором Натальей Комаровой. Об этом сообщает близкий к администрации ХМАО telegram-канал "5-й этаж".

Во время собеседования кандидат получил ключевые задачи по развитию территории в рамках социально-экономической стратегии региона.

Руслан Александров - житель Березовского района. Ранее он зарекомендовал себя на административной работе, как непосредственно в районе (работал при двух главах), так и на региональном уровне. После начала СВО отправился на фронт добровольцем. После ранения перешел на работу в Центр патриотов России, где также успешно выполнил возложенную на него задачу по подготовке кандидатов на службу по контракту.