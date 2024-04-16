16 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

День Победы проигнорируют на "Разговорах о важном"

Календарь "Разговоров о важном", составленный Институтом стратегии развития образования, не предполагает разговоров о Дне Победы. Об этом пишет руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.

Он отмечает, что в рабочей программе Дня Победы нет. Так, до конца учебного года предусмотрены такие разговоры:

32-я неделя учебного года (22 апреля) - "Экологичное потребление";
33-я неделя (29 апреля) - "Труд крут!";
34-я неделя (6 мая) - "Урок памяти";
35-я неделя (13 мая) - "Будь готов! Ко дню общественных организаций";
36-я неделя (20 мая) - "Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина".

Словно в насмешку, 6 мая, накануне Дня Победы, детям должны рассказывать, что такое память человека, память поколений, преемственность в трудовой деятельности, в декоративно-прикладном искусстве, и "страницы прошлого, которые нельзя забывать". Вскользь напоминают о Дне Победы "героические страницы истории России" и то, "какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность". Именно так написано в рабочей программе. Более ничего относящегося ко Дню Победы нет. При этом предусмотрены воспоминания о школе, семейные альбомы, разговоры об игрушках.

"Ау! Разработчики! Это вы "уроком памяти" назвали главный праздник страны в программе "Разговоров о важном" и предлагаете накануне этого всенародного праздника поговорить о дымковской игрушке?? Вы это реально? Как так вышло, что "Всемирный фестиваль молодежи" или "День первооткрывателя" в программе "Разговоров" присутствуют, а День Победы - нет. Кто за это ответственность несет? Персонально КТО?" - возмущается Богданов.

"Это кем надо быть? Дебилом или предателем?" - вопрошает член-корреспондент РАН, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.

В прошлом году День Победы в "Разговорах" был.

Теги: День Победы, разговоры о важном


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