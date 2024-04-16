ВСУ пытались атаковать Курскую область с помощью воздушного шара

Украинские военные пытались совершить атаку на Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара, сообщает Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что попытка произошла 16 апреля в 8.15. Объект был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении в регионе режима воздушной опасности из-за летающих вблизи области БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.