"Немедленно уезжайте". Моор призвал эвакуировать два района из-за риска прорыва дамб

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, в котором заявил о том, что уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля.

Он сообщил, что в начале апреля был получен прогноз по уровню воды в реке Ишим во время паводка. Гидрологи пообещали превышение исторического максимума. Сразу после этого была начата подготовка к половодью. На региональном уровне заблаговременно объявили режим ЧС, увеличили насыпи, заготовили мешки с песком, проверили готовность пунктов временного размещения.

Вчера пришел уточненный прогноз Росгидромета: в нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов.

"Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно уезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР. В ПВР мы обеспечим вас всем необходимым", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что главная задача властей - сохранить жизни.

Добавим также, что с 17 апреля школьники города Ишима с 1 по 11 классы переходят на дистанционное обучение