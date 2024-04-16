Мэрия: Орск может снова затопить

На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, вода вновь может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, сообщила мэрия в Telegram-канале.

Кроме того, есть угроза подтопления поселка Тукай, там объявлена эвакуация. Жителей разместят в пунктах временного размещения на базе школ № 17 и 88.

15 апреля мэрия сообщила, что орчане возвращаются в свои дома. Многие горожане пережидали стихию в пунктах временного размещения. В городе было развернуто 16 ПВР, готовые принять более двух тысяч человек.

По мере отхода воды, люди стали покидать временное пристанище и возвращаться в свои дома. Сейчас в шести пунктах остаются 675 человек, из них 94 ребенка. С начала паводка в городе было подтоплено 6 995 домов.

Дамбу в Орске стоимостью около 1 млрд рублей, которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 года — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.