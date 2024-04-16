Пермскому краю могут списать 13 миллиардов по федеральным кредитам

Пермскому краю могут списать 13 млрд рублей по федеральным кредитам. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее сообщалось, что Пермскому краю могут списать порядка 8-9 млрд руб. долга. О списании долгов стало известно после того, как президент России Владимир Путин в своем послании заявил о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам.

По словам губернатора, коммерческих кредитов у региона нет, остались только федеральные. В прошлом году было списано 500 млн руб., до конца 2024 года планируется писать еще 800 млн руб.Кроме того, краевое правительство готово предоставить механизм отсрочки и списания долгов по кредитам муниципалитетам Прикамья.