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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обжалован приговор Азату Мифтахову*

В Екатеринбурге обжалован приговор бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову* (*внесен в реестр террористов и экстремистов).

Напомним, в конце марта Центральный окружной военный суд в уральской столице признал Мифтахова виновным в оправдании терроризма из-за комментариев, которые тот давал во время просмотра телевизора в колонии. Азату назначили четыре года лишения свободы, первые два года – в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. При этом гособвинение запрашивало для него три года лишения свободы.

Как сообщается в электронной картотеке военного суда, адвокатом Мифтахова была подана апелляционная жалоба на приговор. В конце минувшей недели она поступила в суд. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе процесса Азат Мифтахов заявлял, что в тот день в колонии они обсуждали телевизионный сюжет о взятии Бахмута, и он лишь указал на некие "нестыковки" в репортаже.

Теги: Мифтахов*, приговор, апелляция, суд


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