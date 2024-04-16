В Евпатории сгорел частный контактный зоопарк

В Евпатории минувшей ночью сгорел частный контактный зоопарк. Огонь охватил 625 кв. метров, тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено, произошло обрушение конструкций, сообщили в МЧС.

"Из задымленного помещения пожарные спасли женщину, ее передали врачам. Кроме того, сотрудники МЧС России вывели двух медведей", - сообщили в МЧС.

В самом зоопарке журналистам заявили, что погибли более 200 животных, а причиной пожара, якобы, стало короткое замыкание на проводке.