В Сочи вынесли приговор блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения

Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения, к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами (часть 4 статьи 111 УК РФ). Штраф был определен с учетом ненадлежащего воспитания (статья 156 УК РФ).

Как сообщает РИА Новости, прокурор запрашивал для Лютого 8,5 лет колонии.

По версии краснодарского краевого управления СКР, блогер с сожительницей и ее сыном жили в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, не обращаясь в больницу, при помощи благоверного родила их общего сына. Ребенка не поставили на учет в больницу. Обвиняемый, придерживаясь взглядов "нестандартного оздоровления организма", заставлял младенца голодать, обливал его холодной водой. Из-за этого ребенок похудел и заболел. 8 марта мальчику стало настолько плохо, что родители решили все-таки отвезти его в больницу, однако было поздно – ребенок умер по дороге. Ранее мать мальчика наказана за оставление новорожденного в опасности и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. Ее приговорили к двум годам исправительных работ.