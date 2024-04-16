В ГИБДД временно сняли ограничения на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган"

На федеральной трассе Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган" временно сняты ограничения, введенные из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Несмотря на это, в целях безопасности, автомобилистам все еще рекомендуется отложить поездки в Курганскую область, либо выбирать маршруты в объезд данного региона.

Напомним, что ограничения действовали с 31 по 132 км в связи с паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Курганской области. Они касались всех типов транзитных транспортных средств.