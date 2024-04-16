В Астрахани запускают новый автобусный маршрут

В Астраханской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и курируемой губернатором Игорем Бабушкиным транспортной реформы продолжается активное обновление парка общественного транспорта. ⠀

19 апреля в областном центре на линию выйдут 10 автобусов среднего класса по маршруту № 116 «Красный мост (Автостанция Большие Исады) – Фунтово-2». Как сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, маршрут был продлен по поручению Игоря Бабушкина - в связи с частыми обращениями граждан. Изначально конечной остановкой планировалось сделать «Фунтово-1».⠀

Работа транспорта будет осуществляться с 6:00 до 22:50 часов. В будние дни интервал движения составит в утренние часы — 18-20 минут, в вечерние — 25-40минут, в выходные и праздничные дни по утрам — 30 минут, вечером 30-40 минут.⠀