Виталий Хоценко сообщил о начале дорожных работ на трассе Омск - Русская Поляна

Дорожные строители вышли на участок дороги Омск-Русская Поляна 104 - 109 км и уже приступили к фрезерованию дорожного полотна.

О начале ремонтных работ на этой региональной трассе сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Дорожники приступили к ремонту участка дороги Омск - Русская Поляна. Эту трассу обновляем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - написал глава региона в телеграмм-канале.

На объекте дорожного полотна предстоит выполнить комплекс работ по укреплению основания методом холодной регенерации, укладке дорожного покрытия с использованием качественной асфальтобетонной смеси, нанесению современной разметки и установке новых дорожных знаков.

Дорожные работы на пятикилометровом участке трассы по контракту должны быть завершены до середины октября 2024 года.