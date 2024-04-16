А преподаватели и не против. 50% студентов из Екатеринбурга доверяют ИИ написание итоговых работ

50% студентов доверяют искусственному интеллекту подготовку материалов, которые в дальнейшем будет проверять преподаватели. Такие данные получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования отношения учащихся вузов к современным технологиям на базе ИИ.

Для изучения были выбраны учащиеся на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также колледжей и профессиональных училищ. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2024 года.

Как выяснилось, 43% опрошенных по всей стране уже используют искусственный интеллект в образовательных целях. В список топ-инструментов среди студенческого сообщества по всей России вошли YandexGPT (54%), боты в Telegram на основе нейросетей (47%), Шедеврум (35%). Будущие специалисты Екатеринбурга уверены, что в 31% случаев технологии облегчают поиск источников и данных для курсовых работ, в 28% - помогают сверстать и обработать изображения, в 24% - помогают в решении различных учебных задач.

56% уже используют ИИ для написания докладов, 33% - для рефератов и 29% для эссе. При этом студенты подчеркивают, что речь идет о частичном задействовании ИИ, поскольку технологии все еще несовершенны: для 44% учащихся нормально отдать "машине" написание 20-40% своей работы, а для 40 процентов - 40-60%.

55% студентов уверены, что генеративные модели страдают так называемыми "галлюцинациями" и могут выдавать фейковый материал. Именно поэтому 65% из них всегда запрашивают у искусственного интеллекта ссылки на источники, 18% проверяют за нейросетью каждое предложение, а 7% сверяют только даты, цифры и места событий. 45% опрошенных считают, что к любой информации из интернета стоит относиться критически, а 23% и вовсе доверяют лишь авторитетным источникам.

Как оказалось, в большинстве своем сами преподаватели учебных заведений Екатеринбурга спокойно реагируют на использование современных технологий своими студентами. 32% респондентов никогда не сталкивались с подобной критикой в свой адрес от преподавателей, 35% - всего несколько раз, а 8% и вовсе заявили, что их поощряли за использование ИИ. Отдельно стоит отметить, что и сами наставники начинают внедрять нейросети в свою практику, об этом рассказали 34% студентов.

Несмотря на положительный опыт, 33% студентов все же не готовы довериться ИИ во время экзамена, даже если преподаватель дал на это разрешение. Но это лишь треть опрошенных. Остальные разделились таким образом: 15% воспользовались бы генеративными моделями только для проверки своих ответов, 22% прибегли бы к такой возможности, а 15% поделились, что это им бы мешало сконцентрироваться на заданиях, остальные не смогли определиться с ответом.

А вот к тому, чтобы ИИ использовался при проверке их работы, только 23% студентов отнеслись позитивно, 62% - высказались нейтрально.