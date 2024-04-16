Си Цзиньпин выступил за конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев

Китайский лидер Си Цзиньпин намекнул на отношение к швейцарской мирной конференции по Украине, которая, предположительно, пройдет в июне.

"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - заявил Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине, слова председателя КНР приводит Центральное телевидение Китая.

При этом Си Цзиньпин также добавил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.

Сам президент России Владимир Путин уже назвал "паноптикумом" конференцию в Швейцарии: "Как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то".

А 11 апреля президент РФ согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, предложившим вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Лукашенко считает, что в договоре есть "приемлемые для Украины" позиции. Путин ответил, что с ним можно работать.