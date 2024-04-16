Прокуратура разобралась с долгами по зарплате в уральском хоккейном клубе

На Среднем Урале перед работниками хоккейного клуба образовались долги по зарплате. В ситуацию пришлось вмешаться прокурорам.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о ХК "СКА-Уральский трубник". Проверка показала, что в первоуральском хоккейном клубе образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2023 года. Деньги не выплатили 36 работникам на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Прокуратура внесла директору представление, а в отношении главного бухгалтера возбудила административное дело. Последнему назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, на сегодня все долги перед сотрудниками клуба погашены полностью. Кроме этого, людям выплачена компенсация на сумму более 400 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ХК "СКА-Уральский трубник" занял последнее, 14-е место в Суперлиге сезона-2023/24. Команда набрала всего 12 очков в 26 играх регулярного чемпионата, потерпев 20 поражений, победив в тех матчах и три встречи сведя вничью.