Новый мэр Новосибирска считает, что городу нужна административная реформа

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев высказался о формировании своей команды. Он собирается сделать это в течение двух-трех месяцев.

Также Кудрявцев намерен провести реформу административного управления в мэрии, чтобы обязанности муниципальных чиновников соответствовали должности. Кудрявцев считает, что в городе назрела необходимость проведения административной реформы. По его словам, некоторое время понадобится для того, чтобы понять какие конкретно структурные изменения нужны, пишет ТАСС.

Кудрявцев получил пост сегодня. Он стал первым мэром Новосибирска, который получил пост не в результате прямых выборов, а по итогам работы конкурсной комиссии.