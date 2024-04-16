Задержан мужчина, заминировавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Прозорова

Задержан украинский агент, дистанционно подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщила ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный выполнял задание куратора, который действовал под прямым руководством главы СБУ Василия Малюка. Мужчина признался в работе на украинские спецслужбы.

По версии следствия, после начала СВО задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. По заданию куратора он вернулся в Россию, получил компоненты СВУ и дистанционный детонатор.

За Прозоровым украинский агент следил 2,5 месяца. СВУ он прикрепил к днищу внедорожника около 2 часов ночи 9 апреля, за три дня до взрыва.

Напомним, 12 апреля, Прозоров садился в машину на Коровинском шоссе в Москве, когда прогремел взрыв. Он был госпитализирован с травмами ног. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО. Внесен в базу "Миротворец". В феврале 2023 сообщалось, что спецслужбы РФ предотвратили покушение на Прозорова.