Андрея Кураева* восстановил в сане Константинопольский патриархат

Андрей Кураев* сообщил, что его приняли в Константинопольский патриархат и восстановили в сане.

Он опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея, в котором говорится, что отлучение Кураева* от Русской православной церкви "никоим образом не вытекает из церковных критериев", пишет Telegram-канал "Расстрига".

"Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу", - говорится в указе.

Кураев* был лишен сана в апреле прошлого года указом патриарха Кирилла.

Константинопольский патриархат и РПЦ находятся в конфликте с 2018 года, когда Вселенский патриархат Константинополя поддержал идею о предоставлении автокефалии (независимости от РПЦ) Православной церкви Украины.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ