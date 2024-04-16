Моор поручил подготовить срочную эвакуацию: уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым провел заседание оперативного штаба по подготовке к паводку в регионе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Чиновники включались из студии в Ишиме.

Глава региона сообщил, что прогноз Росгидромета неблагоприятный.

"Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления. Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", - заявил губернатор.

"В ближайшие дни ожидается осложнение паводковой обстановки. Поэтому с сегодняшнего дня проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, которые попадают в зону предполагаемого подтопления. В регионе развернуты пункты временного размещения, в которых есть все необходимое: питьевая вода, лекарства, продукты", — рассказал Владимир Якушев.

Напомним, сегодня в 06.00 жителям Ишима пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. Ранее их предупреждали о том, что дома могут оказаться в зоне подтопления во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.