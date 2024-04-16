В отдаленных поселениях Свердловской области «Ростелеком» обеспечил интернетом семь сельских ФАПов

«Ростелеком» в Свердловской области обеспечил интернетом семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Все они находятся в отдаленных населенных пунктах региона: деревнях Озерки Таборинского района, Увал Тавдинского городского округа, Урмикеево Нижнесергинского района, поселке Михайловский завод Нижнесергинского района, селах Роща Шалинского городского округа и Мраморское Полевского городского округа.

Качественный интернет позволяет ФАПам решать ряд организационных вопросов. Например, отдаленные структурные подразделения могут ежедневно подключаться к утренним планеркам, которые проводятся в центральной районной больнице. Фельдшер не только оперативно узнает актуальную информацию по своей работе, но и обсуждает с врачами лечение пациентов, которые требуют особого внимания, или решает вопрос о госпитализации больного в профильное лечебное учреждение. Кроме того, пациенты могут записаться на прием или получить консультацию дистанционно.

Чтобы обеспечить фельдшерско-акушерские пункты доступом в Сеть, специалисты компании смонтировали почти два километра оптических магистралей. В каждом ФАПе организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи составляет 10 Мбит/с.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» отметил: «Когда речь идет о медицинских учреждениях, нужно понимать, что порой от качества услуг связи зависят жизни местных жителей. Поэтому все работы по строительству оптики и настройке оборудования в таких проектах проводятся в кратчайшие сроки. Всего наша команда обеспечила доступом в Сеть уже более 470 фельдшерско-акушерских пунктов Свердловской области. Для них мы смонтировали свыше 880 километров оптических магистралей».